Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique Retransmission de la cérémonie d’Ouverture, en direct du Festival de Cannes ce mardi 6 juillet Cinéjade !

Cette séance est gratuite. Le film d’Ouverture du Festival, Annette de Leos Carax distribué par UGC Distribution, sera diffusé à l’issue de la retransmission, au tarif habituel d’une séance. ( 20h sous-réserve de modification). ANNETTE

Synopsis :

Los Angeles, de nos jours. Henry est un comédien de stand-up à l’humour féroce. Ann, une cantatrice de renommée internationale. Ensemble, sous le feu des projecteurs, ils forment un couple épanoui et glamour. La naissance de leur premier enfant, Annette, une fillette mystérieuse au destin exceptionnel, va bouleverser leur vie. Retransmission de la cérémonie d’Ouverture, en direct du Festival de Cannes ce mardi 6 juillet Cinéjade !

