Le festival Circulation(s) au CENTQUATRE-PARIS CENTQUATRE-PARIS Paris, samedi 6 avril 2024.

Du samedi 06 avril 2024 au dimanche 02 juin 2024 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

.Tout public. payant

Tarif plein : 6 €

Tarif réduit : 5 €

Tarif jeune -30 ans : 4 €

Tarif minima sociaux : 4 €

Tarif enfant 6-12 ans : 3 €

Tarif enfant -6 ans : gratuit

Revenez voir l’exposition pour 1€, sur présentation du billet d’entrée

Pour sa 14ème édition, le festival de la jeune photographie européenne revient du 6 avril au 2 juin 2024 au CENTQUATRE-PARIS.

Circulation(s), le festival de la jeune photographie sera de retour au printemps pour, toujours, refléter l’ébullition artistique européenne, interroger les frontières entre photographie et art contemporain et mettre en lumière les préoccupations d’une nouvelle génération de photographes.

24 artistes de 14 nationalités différentes

L’édition 2024 continuera de mettre en lien les artistes, les professionnel·les et le grand public à travers ces moments d’échange et de rencontres. 24 photographes émergent·es venu·es de 14 pays européens — dont 4 artistes issu·es du territoire ukrainien, pays mis à l’honneur dans le cadre de notre focus.

Le collectif Fetart, créateur et directeur artistique du festival, est heureux de vous dévoiler les artistes sélectionné·es pour cette 14 édition !

Jérémy APPERT (FRANCE)

Lyoz BANDIE (FRANCE)

Audrey BLUE (IRLANDE DU NORD)

Jules BOURBON (FRANCE)

Glauco CANALIS (ITALIE)

Luca DE JESUS MARQUES (FRANCE)

Fig DOCHER (FRANCE)

Lars DYRENDOM (DANEMARK)

Quentin FROMONT (FRANCE)

Natalia GODEK (POLOGNE)

Utu-Tuuli JUSSILA (FINLANDE)

Tom KLEINBERG (FRANCE)

Luna MAHOUX (FRANCE)

Diambra MARIANI (ITALIE)

Giulia SIDOL| (ITALIE)

Maria SIORBA (GRÈCE)

Dora TISHMANN (SERBIE/FRANCE)

Sasha WIELICZKO (BIELORUSSIE)

Masha WYSOCKA (BELGIQUE / ESPAGNE)

Amin YOUSEF| (IRAN)

Un focus dédié à quatre artistes venu·es du territoire ukrainien

Maryna BRODOVSKA

Lisa BURKEYEVA

Yevheniia LAPTII

Dima TOLKACHOV

Des événements riches et variés

En plus des expositions hors les murs et de Little Circulation(s) — dont la scénographie est adaptée aux plus petit·es, s’ajoute au programme de chaque saison : des studios photos variés, des cycles de rencontres et de discussions pour échanger autour des différents aspects de la photographie, un week-end dédié aux professionnel·les ou encore une grande braderie d’oeuvres des éditions précédentes.

CENTQUATRE-PARIS 5 Rue Curial 75019 Paris

Contact : http://www.festival-circulations.com https://billetterie.104.fr/content

Tom Kleinberg Festival Circulation(s)