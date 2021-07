Le festival Chés Wèpes Cayeux-sur-Mer, 28 juillet 2021, Cayeux-sur-Mer.

Le festival Chés Wèpes 2021-07-28 – 2021-07-28

Cayeux-sur-Mer Somme Cayeux-sur-Mer

Djustave Kartofen, dernier descendant des phénomènes du cirque Barnum vient nous raconter, en français et en picard, la saga de son illustre famille : la femme à barbe, l’homme le plus grand du monde, la femme la plus grosse, les frères siamois, le fameux Tom Pouce dit « Tchot biloute », l’éléphant Néness et le lion Titus … bref tous chés phunomènes incroéyabes dech cirque Barnum…

Bonimenteur, conteur, chanteur, ce personnage « tout in djeule et heut in couleur » mêle dans son récit chansons et art du cirque, avec en plus la saveur de la langue picarde…

+33 3 22 71 17 00

