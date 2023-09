Le festival « Avis de Turbulences » secoue votre rentrée ! Théâtre de L’étoile du nord Paris, 28 septembre 2023, Paris.

Du jeudi 28 septembre 2023 au mardi 10 octobre 2023 :

.Public adolescents adultes. payant

Plein : 18 €

Réduit : 12 € (demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle, retraités, moins de 30 ans, pass Navigo)

CE, Carte Cezam : 8€

Groupes scolaires

et associatifs : 5 €

Le théâtre de L’étoile du nord, dédié à la jeune création, débute sa saison 2023/2024 par le festival de danse « Avis de Turbulences » ! L’occasion de découvrir l’effervescence de la danse d’aujourd’hui !

PLATEAU PARTAGÉ #1

Le jeudi 28 septembre à 20h

MARGAUX AMOROS À Cru

Dès 12 ans / 40 min.

Ayant fait le constat sans appel de leur domestication avancée, deux femmes décident de partir en quête de ce qui en elles résiste encore.

Pour en savoir plus →

PAULINE TREMBLAY Corps Social, Corps Dansant

Dès 8 ans / 45 min.

À la façon du «théâtre caché», qui ne dévoile pas d’emblée son objet et ses acteurs, le format universitaire de la «conférence» est peu à peu abandonné au profit d’une proposition artistique, ludique et collective.

Pour en savoir plus →

PLATEAU #2

Le mardi 3 octobre à 20h

NICOLAS BARRY Grand Crié

En partenariat avec le Festival Jerk Off

Dès 12 ans / 55 min.

Subversif, revendicatif, festif, agressif ou craintif, le cri est polyphonique.

Nicolas Barry en décline toutes les gammes le temps d’un spectacle, littéraire et chorégraphique, qui manie avec virtuosité le lip synch, technique très prisée des numéros de cabaret.

Pour en savoir plus →

PLATEAU #3

Le vendredi 6 octobre à 20h

CLÉMENTINE MAUBON & BASTIEN LEFÈVRE / LA GRIVE Cocœur

Dès 12 ans / 50 min.

Il s’agit ici de s’intéresser à une si petite chose : le cœur, 275g.

Nous allons le contracter et l’infarcter jusqu’à en extraire le sang et le sens, celui qui s’éjecte à grande allure et celui que l’on cache au fond de notre ventricule comme par peur de tout donner de soi.

Pour en savoir plus →

Théâtre de L’étoile du nord 16 rue Georgette Agutte 75018 Paris

© Mireille Huguet Le festival Avis de Turbulences