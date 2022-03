Le Festival Art et Vin – Pierre & Bertrand Couly Chinon Chinon Catégories d’évènement: Chinon

Indre-et-Loire

Le Festival Art et Vin – Pierre & Bertrand Couly Chinon, 13 mai 2022, Chinon. Le Festival Art et Vin – Pierre & Bertrand Couly Chinon

2022-05-13 – 2022-05-15

Chinon Indre-et-Loire 35 EUR 35 35 Cette première édition du festival veut mettre en lumière plusieurs arts aussi divers que complémentaires, dans un même lieu : une cave de vigneron !

Tout au long du week-end, nous organiserons des activités gratuites autour de l’art et du vin comme des ateliers culinaires, des dégustations, des initiations au gyropode dans nos vignes… Cette première édition du festival veut mettre en lumière plusieurs arts aussi divers que complémentaires, dans un même lieu : une cave de vigneron !

Tout au long du week-end, nous organiserons des activités gratuites autour de l’art et du vin comme des ateliers culinaires, des dégustations… Cette première édition du festival veut mettre en lumière plusieurs arts aussi divers que complémentaires, dans un même lieu : une cave de vigneron !

Tout au long du week-end, nous organiserons des activités gratuites autour de l’art et du vin comme des ateliers culinaires, des dégustations, des initiations au gyropode dans nos vignes… Chinon

dernière mise à jour : 2022-03-26 par

Détails Catégories d’évènement: Chinon, Indre-et-Loire Autres Lieu Chinon Adresse Ville Chinon lieuville Chinon Departement Indre-et-Loire

Chinon Chinon Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chinon/

Le Festival Art et Vin – Pierre & Bertrand Couly Chinon 2022-05-13 was last modified: by Le Festival Art et Vin – Pierre & Bertrand Couly Chinon Chinon 13 mai 2022 Chinon Indre-et-Loire

Chinon Indre-et-Loire