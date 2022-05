Le Festival Art et Vin – Concert NO SLIDE Chinon Chinon Catégories d’évènement: Chinon

Indre-et-Loire

Le Festival Art et Vin – Concert NO SLIDE Chinon, 14 mai 2022, Chinon. Le Festival Art et Vin – Concert NO SLIDE Chinon

2022-05-14 21:00:00 – 2022-05-14 22:15:00

Chinon Indre-et-Loire 17 EUR 17 17 Dynamiques et passionnés, ces six amis issus du Conservatoire national supérieur de musique de Paris ont la volonté de sortir des sentiers battus en proposant une formation atypique et un répertoire original.

Un concert unique dans notre chai au coeur des cuves. Dynamiques et passionnés, ces six amis issus du Conservatoire national supérieur de musique de Paris ont la volonté de sortir des sentiers battus en proposant une formation atypique et un répertoire original.

Un concert unique dans notre chai au coeur des cuves. Dynamiques et passionnés, ces six amis issus du Conservatoire national supérieur de musique de Paris ont la volonté de sortir des sentiers battus en proposant une formation atypique et un répertoire original.

Un concert unique dans notre chai au coeur des cuves. Couly

Chinon

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Chinon, Indre-et-Loire Autres Lieu Chinon Adresse Ville Chinon lieuville Chinon Departement Indre-et-Loire

Chinon Chinon Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chinon/

Le Festival Art et Vin – Concert NO SLIDE Chinon 2022-05-14 was last modified: by Le Festival Art et Vin – Concert NO SLIDE Chinon Chinon 14 mai 2022 Chinon Indre-et-Loire

Chinon Indre-et-Loire