Le Festival Albi Joie n’attend plus que vous Cathédrale Sainte-Cécile, 20 novembre 2021, Albi.

Le Festival Albi Joie n’attend plus que vous

Cathédrale Sainte-Cécile, le samedi 20 novembre à 09:00

**9 h – 10 h 30 : mission dans les rues / adoration** **10 h 30 : messe à l’église Saint-Salvy** **14 h 30 : Spectacle du Clown Auguste** Le Clown Auguste, alias Jean-Pierre Frauche, est originaire de Suisse. Après un parcours des églises protestantes évangéliques, il devient magicien ! Il sait mêler humour et prestidigitation avec sa foi et ses convictions. Une joyeuse après-midi de partage pour les petits et les grands ! _5 € par adulte. Gratuit pour les enfants_ _(1h, Salle du Pigné)_ **16 h : Holi** Le groupe HOLI ajoutera des couleurs à cette fête ! Les 6 jeunes musiciens originaire de Lille proposeront un temps original alliant les rythmes pop de leur louange, le témoignage, la fête et la prière. _(1h30, Cathédrale Sainte-Cécile)_ _17 h 30 : Gospel Praise Family_ S’inscrivant dans la lignée des fondateurs du Gospel, Gospel Praise Family reprendra sur scènes les grands classiques du genre : « Amazing Grace », « Oh Happy Day », ainsi que des medleys traditionnels et des créations originales. _(1h30, Cathédrale Sainte-Cécile)_ _Billet groupé pour Holi et Gospel Praise Family :_ _Gratuit -18 ans / étudiant_ _Tarif réduit (sur présentation d’un justificatif) : 10 €_ _Adultes : 15 €_ **20 h 30 : Récital « Bernadette de Lourdes »** La troupe de la comédie musicale « Bernadette de Lourdes » a connu un immense succès populaire en 2019 pendant sa première saison, avec chaque soir des milliers de personnes touchées par l’histoire de Bernadette Soubirous. Pour le Festival Albi JOIE, les chanteurs interpréteront certaines des plus belles chansons composées par Grégoire et extraites de ce spectacle exceptionnel. (1h30, Cathédrale Sainte-Cécile) _Tarif : 20 €_ _Tarif 4 premiers rangs : 30 €_ _Tarif réduit et jeunes : 15 €_ ### Le programme du Festival Albi JOIE s’adaptera au contexte sanitaire et aux règles en vigueur.

Tarifs réduits pour étudiants et jeunes

Pop & Gospel vous attendent dans des spectacles et des concerts

Cathédrale Sainte-Cécile Place Sainte Cécile, 81000 Albi Albi Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T09:00:00 2021-11-20T22:30:00