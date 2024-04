Le festival 100% l’expo Parc de la Villette – Grande Halle Paris, mercredi 27 mars 2024.

Du mercredi 27 mars 2024 au dimanche 28 avril 2024 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

.Public jeunes et adultes. gratuit

Accès libre et gratuit

Pensée comme un tremplin professionnel et une vitrine de la scène émergente, 100% L’EXPO est le rendez-vous incontournable, en accès libre et gratuit, de l’art contemporain consacré à la jeune création. Découvrez le du 27 mars au 28 avril à la Villette !

Qu’est ce qui anime les artistes à leur sortie d’école ? Est-ce qu’un artiste né au 3e millénaire envisage autrement son rôle dans la société ? Quels sont les enjeux d’un début de carrière pour un artiste ? Ce sont quelques-unes des questions que pose chaque année 100% L’EXPO en ouvrant la Grande Halle de la Villette à de jeunes artistes sortis d’écoles d’art françaises.

Une cinquantaine de jeunes artistes sur 3 500m²

Ni salon d’art contemporain, ni exposition thématique, le projet est pensé comme un instantané non exhaustif de la jeune création, présentant à chaque nouvelle édition une pluralité de profils et de sujets. Les œuvres d’une cinquantaine d’artistes se déploient sur plus de 3 500m² de la Grande Halle, dans une scénographie entièrement composée d’éléments de récupération des manifestations précédentes. Chaque année, La Villette collabore avec des écoles d’art françaises pour présenter des artistes récemment diplômés. Pour cette nouvelle édition, les Beaux-Arts de Marseille – INSEAMM, les Beaux-Arts de Paris, les Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire, l’École des Arts Décoratifs, l’École nationale supérieure d’arts de Paris-Cergy, la Villa Arson Nice.

Sous le péristyle de la Grande Halle, une création in situ de l’artiste brésilienne Lyz Parayzo marquera l’entrée de l’exposition.

La scène émergente sous toutes ses formes

Avec la volonté de présenter plus largement la scène émergente, 100% L’EXPO propose d’autres formes artistiques en parallèle de l’exposition : le week-end une programmation de rencontres, performances et clubbing avec Les Ateliers Médicis, Mouvement magazine, le collectif Kluster et le festival Jerk Off. En semaine, du spectacle vivant avec la dernière création de Flora Bouteille.

Par ailleurs, pour la troisième année consécutive, La Villette collabore avec la Fondation Culture & Diversité.

Parc de la Villette – Grande Halle 221, avenue Jean Jaurès 75019

Contact : https://lavillette.com/programmation/100-l-expo_e1862

Florent Michel Louise Perrussel, 100% l’expo (c)Florent Michel _ 11h45