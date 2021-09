Marseille Makeda Bouches-du-Rhône, Marseille Le Festiteuf de fanfares w/ Tabatakash, Muses Tangues, Mamie Vortex Makeda Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Le Festiteuf c’est un week-end entier de maxi teuf avec 4 fanfares et des DJ au rendez-vous — VENDREDI 8 OCTOBRE — Le Makeda, 103 rue Ferrari, 13005 Marseille 20h Fanfares de 20h à 00h : – Mamie Vortex, fanfare techno [https://www.facebook.com/mamievortex/](https://www.facebook.com/mamievortex/) – Tabatakash, fanfare des beaux-arts [https://www.facebook.com/tabatakash/](https://www.facebook.com/tabatakash/) – les Muses Tanguent, fanfare féminine [https://www.facebook.com/profile.php?id=100063747243051](https://www.facebook.com/profile.php?id=100063747243051) PAF 5€ + adhésion obligatoire au Makeda 1€. Tous les dons supplémentaires sont les bienvenus pour aider les fanfares ! DJ set afro/électro a partir de minuit : Seb & Ju Soirée à 6e à partir de minuit, gratuit pour les personnes déjà présentes sur place. Attention toute sortie est définitive.

