Le festin musical – Orchestre de Mandoline des Minots de Marseille, 8 juillet 2022, .

Le festin musical – Orchestre de Mandoline des Minots de Marseille

2022-07-08 19:30:00 – 2022-07-08

Dans la continuité du travail pédagogique de la Compagnie VBD & Co salué au ZEF en 2021, ce Festin Musical propose une suite de 5 danses inspirées des communautés les plus représentatives de Marseille : l’Algérie, la Corse, l’Arménie, l’Europe de l’Est et l’Italie.



C’est le thème fédérateur de la cuisine qui a inspiré Vincent Beer-Demander et a donné naissance à la fois à des musiques évocatrices et à des textes écrits par Pascal Beer-Demander et les enfants de la classe de mandoline d’Air Bel.

