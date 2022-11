La Grande Braderie du Festin Le Festin – maison d’édition et revue culturelle Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

La Grande Braderie du Festin 3 et 4 décembre Le Festin – maison d'édition et revue culturelle

Entrée libre.

Une rendez-vous immanquable pour les amateurs de littératures ! Le Festin – maison d’édition et revue culturelle 176 rue achard Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine Comme chaque année, nous ouvrons grandes les portes de notre maison d’édition à Bacalan, pour un rendez-vous culturel, littéraire et convivial absolument immanquable ! Toute l’équipe du Festin est sur le pont pour vous accueillir durant ce week-end exceptionnel.

