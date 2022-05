LE FESTIN DE MOLIERE

LE FESTIN DE MOLIERE, 3 juin 2022, . LE FESTIN DE MOLIERE

2022-06-03 – 2022-06-03 170 170 EUR A l’occasion des 400 ans de Molière, rejouez les fastes de Pézenas, théâtre de grands vins, en 1653 du temps de sa splendeur, lorsque les Etats généraux du Languedoc se réunissaient dans la ville. Molière et sa troupe venaient y divertir la cour du Prince de Conti. Vivez une soirée inédite au coeur de la cité historique réunissant les arts du spectacle aux arts de la table autour du “festin de Molière”! Cette soirée se déroule en deux actes : 1er acte : 18h : Théâtre de Pézenas : la pièce « Le Silence de Molière » est un sublime singulis, un seul en scène de Giovanni Macchia, mise en scène par Anne Kessler et magistralement interprété par Danièle Lebrun de la Comédie Française. 2ème acte : 19h : Butte du château : un repas de fête : « Le Festin de Molière ! »

Ce dîner de prestige est une création du chef étoilé Charles Fontès de la Réserve Rimbaud, inspirée du service à la Française.

Vous aurez le privilège de savourer les vins de l’appellation. A votre table un vigneron costumé sera votre guide pour vous présenter les vins de tous les domaines du terroir de Pézenas que vous pourrez découvrir et savourer selon votre envie.

La soirée sera ponctuée de quelques scènes délicieuses de Molière, interprétées par les comédiens de l’Illustre Théâtre Choisissez votre formule :

– le diner spectacle à la butte du château : 140 €/pers.

– la pièce de théâtre et le diner spectacle : 170 €/pers. Les places sont limitées Soirée imaginée par les vignerons du terroir de Pézenas en partenariat avec la mairie de Pézenas et la Comédie Française.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Vivez une soirée inédite au coeur de la cité historique réunissant les arts du spectacle aux arts de la table autour su “Festin de Molière” ! Cette soirée se déroule en deux actes :

• Acte 1 : pièce « Le Silence de Molière » interprété par Danièle Lebrun de la Comédie Française

• Acte2 : dîner de prestige, création du chef étoilé Charles Fontès de la Réserve Rimbaud.

2 formules aux choix +33 6 38 23 28 40 A l’occasion des 400 ans de Molière, rejouez les fastes de Pézenas, théâtre de grands vins, en 1653 du temps de sa splendeur, lorsque les Etats généraux du Languedoc se réunissaient dans la ville. Molière et sa troupe venaient y divertir la cour du Prince de Conti. Vivez une soirée inédite au coeur de la cité historique réunissant les arts du spectacle aux arts de la table autour du “festin de Molière”! Cette soirée se déroule en deux actes : 1er acte : 18h : Théâtre de Pézenas : la pièce « Le Silence de Molière » est un sublime singulis, un seul en scène de Giovanni Macchia, mise en scène par Anne Kessler et magistralement interprété par Danièle Lebrun de la Comédie Française. 2ème acte : 19h : Butte du château : un repas de fête : « Le Festin de Molière ! »

Ce dîner de prestige est une création du chef étoilé Charles Fontès de la Réserve Rimbaud, inspirée du service à la Française.

Vous aurez le privilège de savourer les vins de l’appellation. A votre table un vigneron costumé sera votre guide pour vous présenter les vins de tous les domaines du terroir de Pézenas que vous pourrez découvrir et savourer selon votre envie.

La soirée sera ponctuée de quelques scènes délicieuses de Molière, interprétées par les comédiens de l’Illustre Théâtre Choisissez votre formule :

– le diner spectacle à la butte du château : 140 €/pers.

– la pièce de théâtre et le diner spectacle : 170 €/pers. Les places sont limitées Soirée imaginée par les vignerons du terroir de Pézenas en partenariat avec la mairie de Pézenas et la Comédie Française.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville