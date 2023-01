Le Festiloupiots d’Hiver Soissons, 13 février 2023, Soissons .

Le Festiloupiots d’Hiver

64 Avenue de Paris Soissons Aisne

2023-02-13 10:00:00 – 2023-02-24

Soissons

Aisne

10 10 10 Le Festiloupiots c’est le rendez-vous des vacances pour les enfants ! Découvrez nos nouveaux spectacles aux histoires palpitantes et hautes en couleur ! Les vacances c’est que du plaisir !

Le Festiloupiots d’Hiver c’est du 13 Février au 24 Février ! On commence avec « La Famille Chichmuk » du 13 FÉVRIER au 17 FÉVRIER à 10h (Pour les 3-8 ans). On continue avec « Le Mystère du Triangle » du 13 FÉVRIER au 24 FÉVRIER à 15h (Pour les 3-10 ans), découvrez notre nouveau spectacle de pirates ! Puis « Le Jardin aux Histoires », les 20 FÉVRIER et 21 FÉVRIER à 10h (Pour les 0-6 ans). On termine en beauté le festival avec « Youp Youp » du 22 FÉVRIER au 24 FÉVRIER à 10h (Pour les 0-6 ans).

Le Festiloupiots c’est le rendez-vous des vacances pour les enfants ! Découvrez nos nouveaux spectacles aux histoires palpitantes et hautes en couleur ! Les vacances c’est que du plaisir !

Le Festiloupiots d’Hiver c’est du 13 Février au 24 Février ! On commence avec « La Famille Chichmuk » du 13 FÉVRIER au 17 FÉVRIER à 10h (Pour les 3-8 ans). On continue avec « Le Mystère du Triangle » du 13 FÉVRIER au 24 FÉVRIER à 15h (Pour les 3-10 ans), découvrez notre nouveau spectacle de pirates ! Puis « Le Jardin aux Histoires », les 20 FÉVRIER et 21 FÉVRIER à 10h (Pour les 0-6 ans). On termine en beauté le festival avec « Youp Youp » du 22 FÉVRIER au 24 FÉVRIER à 10h (Pour les 0-6 ans).

acaly@theatresaintmedard.com +33 3 23 53 54 42 http://theatresaintmedard.com/

Festiloupiots Compagnie Acaly

Soissons

dernière mise à jour : 2023-01-18 par