Fouesnant

Le Festidreuz Fouesnant, 7 juillet 2022

2022-07-07 – 2022-07-09

Fouesnant Finistère LES 7-8 ET 9 JUILLET 2022

️ Billets en vente sur le site internet du festival : www.festidreuz.fr LE PROGRAMME 2022

JEUDI 7JUILLET :

Christophe Maé, Caballero et JeanJass, Typh Barrow, Céphaz, Cats on trees, Fatal Bazooka VENDREDI 8 JUILLET :

Tryo, Laura Cox, Sergent Garcia, Lilly Wood & the Prick et Bakermat, Yaniss Odua SAMEDI 9 JUILLET :

Gavin James, Feder, Petite Gueule, Kikesa et Lulu Van Trapp, Kendji Girac, Berywam et Babylon Circus PASS 1 jour Jeudi : 29 euros

PASS 2 JOURS (Vendredi et Samedi) : 45 euros

PASS 1 JOUR Vendredi : 31 euros

PASS 1 JOUR Samedi : 31 euros

Gratuit moins de 12 ans

Les billets pour le Festidreuz 2020-2021 sont valables

pour l’édition des 7, 8 et 9 juillet 2022

Fouesnant

Fouesnant Finistère