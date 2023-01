Le Fest-deiz « Coeur de Breizh » – Les Resto du Coeur Iffendic Iffendic Catégories d’Évènement: Iffendic

Ille-et-Vilaine

Le Fest-deiz « Coeur de Breizh » – Les Resto du Coeur Iffendic, 5 février 2023, Iffendic . Le Fest-deiz « Coeur de Breizh » – Les Resto du Coeur Salle des fêtes Iffendic Ille-et-Vilaine

2023-02-05 – 2023-02-05 Iffendic

Ille-et-Vilaine Le Fest-deiz « Coeur de Breizh » est mit au profit des Restos du coeur. Il est organisé par les Restos du coeur de Montfort-sur-Meu, en partenariat avec l’école de musique du pays de Brocéliande. Cet évènement rassemble plusieurs groupes : Les Beurdassous

Les Copains de la Planche

Les Sublettes

Souffle qui peut

Les élèves de l’école de musique du pays de Brocéliande

Querrien-Lamprière

Buvette et gâteaux sur place 2 € et un don de conserves (viandes, poissons, légumes) ou riz. +33 2 99 09 70 16 Iffendic

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Iffendic, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Iffendic Adresse Salle des fêtes Iffendic Ille-et-Vilaine Ville Iffendic lieuville Iffendic Departement Ille-et-Vilaine

Iffendic Iffendic Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/iffendic/

Le Fest-deiz « Coeur de Breizh » – Les Resto du Coeur Iffendic 2023-02-05 was last modified: by Le Fest-deiz « Coeur de Breizh » – Les Resto du Coeur Iffendic Iffendic 5 février 2023 iffendic ille-et-vilaine Salle des fêtes Iffendic Ille-et-Vilaine

Iffendic Ille-et-Vilaine