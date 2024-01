INFINIT’ LE FERRAILLEUR Nantes, jeudi 28 mars 2024.

Originaire de la riante ville d’Antibes (Alpes-Maritimes), le rappeur Infinit’ symbolise bien la face cachée de la Côte d’Azur. Très jeune, il s’établit à Nice et devient l’une des figures phares du collectif D’en Bas Fondation. S’il est considéré comme pur produit du rap du sud-est de la France, Infinit’ est aussi l’un des piliers de la très parisienne maison Don Dada et apparaît notamment sur la Don Dada mixtape, en featuring avec Alpha Wann et Kaaris (soldat tue soldat – 2020)On retrouve également son rap athlétique, élastique et sophistiqué entouré d’autres artistes estimés comme Prince Waly, Tedax Max, ou encore plus dernièrement auprès du rappeur H Jeune Crack.Moins de 16 ans obligatoirement accompagné d’un parent/tuteur légal.

Tarif : 23.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-03-28 à 20:30

Réservez votre billet ici

LE FERRAILLEUR QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes 44