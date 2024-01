TUERIE LE FERRAILLEUR Nantes, 7 mars 2024, Nantes.

« Après la sortie de mon EP ‘Bleu Gospel’, j’ai remarqué que les gens avaient une grande compassion pour moi et avaient confiance en moi, mais cela a également un revers. J’ai l’impression que les gens ont idéalisé l’artiste que j’étais, en se disant que ‘puisqu’il a souffert, il a réussi à corriger le tir dans sa vie’. Mais ce n’est pas le cas. Avec mon prochain projet ‘Papillon Monarque’, je veux expliquer que je ne veux plus gérer cette pression, que jesuis simplement un homme parmi tant d’autres qui fait des erreurs et des choses bien, mais il n’y a rien de tout blanc ou de tout noir, c’est juste nuancé. Le Papillon Monarque représente ces nuances et c’est une forme d’évolution de s’accepter comme étant imparfait plutôt que d’essayer d’être parfait.»Moins de 16 ans obligatoirement accompagné d’un parent/tuteur légal

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-03-07 à 20:30

LE FERRAILLEUR QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes 44