LA POISON LE FERRAILLEUR Nantes Catégorie d’Évènement: Nantes LA POISON LE FERRAILLEUR Nantes, 22 février 2024, Nantes. La Poison vient présenter en concert « Décadanse générale » son nouvel ovni discographique (janvier 2024), le trio s’ affirme à nouveau comme un puissant antidote à la morosité.Un show toujours aussi décalé et délicieusement toxique.

Tarif : 23.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-02-22 à 20:30
LE FERRAILLEUR
QUAI DES ANTILLES
44200 Nantes

