GEN LE FERRAILLEUR Nantes, 8 février 2024, Nantes.

Gen émerge progressivement comme un des talents prometteurs de la nouvelle scène rap francophone.Après avoir capté l’attention avec son EP Dog Day sorti l’été dernier, Gen enchaîne et confirme avec le percutant « Gennifer », un six titres musicalement dense avec pour fil conducteur une relation amoureuse qui se dévoile au fil d’une narration unique.Il défendra ce projet sur scène pour son tout premier concert le 12 septembre 2023 dans l’historique salle parisienne de la Boule noire.Une musique qui se veut directe, tout en étant subtile. Les textes du rappeur parisien lorgnent entre introspection et analyse du monde qui l’entoure pour s’intégrer dans une proposition qui se veut résolument moderne et unique mais en continuation du large héritage du hip-hop français. S’aidant d’une riche palette musicale nourrie par des influences éclectiques où peuvent cohabiter instrumentales Détroit et sonorités électroniques, la musique de Gen s’inscrit toujours dans un mélange des styles, mais jamais dans le compromis.

Tarif : 23.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-02-08 à 20:30

LE FERRAILLEUR QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes 44