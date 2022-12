Séjour sportif Le ferme des Epis Ouffières Catégories d’évènement: Calvados

Ouffières

Séjour sportif Le ferme des Epis, 19 juillet 2021, Ouffières. Séjour sportif 19 – 23 juillet 2021 Le ferme des Epis

75 à 135 euros (en fonction du quotient familial)

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Le ferme des Epis Le Grand Aunay, 14220 Ouffières FRANCE Ouffières 14220 Calvados Normandie Séjour de découverte culturelle et sportif à destination des jeunes de 10 à 13 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-19T08:30:00+02:00

2021-07-23T18:29:00+02:00 lonelyplanet

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Ouffières Autres Lieu Le ferme des Epis Adresse Le Grand Aunay, 14220 Ouffières FRANCE Ville Ouffières Age minimum 10 Age maximum 13 lieuville Le ferme des Epis Ouffières Departement Calvados

Le ferme des Epis Ouffières Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ouffieres/

Séjour sportif Le ferme des Epis 2021-07-19 was last modified: by Séjour sportif Le ferme des Epis Le ferme des Epis 19 juillet 2021 Le ferme des Epis Ouffières Ouffières

Ouffières Calvados