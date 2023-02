Fête de la St-Patrick Le Fenouil À Vapeur, Avignon (84), 17 mars 2023, .

Fête de la St-Patrick Vendredi 17 mars, 20h30 Le Fenouil À Vapeur, Avignon (84)

avec Jigfiz’s

Le Fenouil À Vapeur, Avignon (84) 145, Rue Carreterie Le Fenouil À Vapeur, 84000 Avignon, France

Soirée musicale pour fêter la St-Patrick. Musique d’ambiance et éventuellement à danser. On vient, on écoute ou on partage avec les amis, on danse si on veut, Et sourtout on ne se prend pas la tête. Dress code suggéré: orange et vert

