Le Féminin Guérisseur aux Amandiers Saint-Crespin, 9 octobre 2021, Saint-Crespin.

Le Féminin Guérisseur aux Amandiers 2021-10-09 09:00:00 09:00:00 – 2021-10-10 17:00:00 17:00:00

Saint-Crespin Seine-Maritime Saint-Crespin

Le féminin guérisseur qu’est que c’est ?

Ce sont deux jours d’initiation entre femmes, de découverte et de célébration qui depuis quelques années ont accompagné un bon nombre de personnes.

Elle s’ inspire du livre livre du même nom de Yaël : “le Féminin Guérisseur” paru chez Trédaniel Véga : https://www.editions-tredaniel.com/le-feminin-guerisseur-p-8655.html?fbclid=IwAR04za7Uv3y4z8OxnPwtOqK6PdtwCRLUtGuZwR0TicgMlvYrHpL4bUpfzf8

L’ intention proposée

Retrouvez nos savoirs ancestraux, de guérisseuse, la magie des femmes d’autrefois : le langage des plantes, des fleurs, des étoiles, des pierres et des animaux.

Laissez la Shakti reprendre sa force et son pouvoir, réveillez la guérisseuse endormie !

Voyage où nous traverserons 4 portes, de nos racines à notre ventre, à notre coeur, à notre conscience.

Ensemble, avec douceur et joie, nous explorerons nos ressources afin d’accueillir l’essence, le souffle dans la spirale de nos intentions.Plantes, couleurs, eau, argile, huiles, chants, silence, cercle, plumes, essences… autant d’outils pour trouver la voie juste pour soi.

Cout des deux journées : 175 €

Inscription obligatoire : Arrhes. Merci de régler un montant correspondant à la moitié de la journée, 88€, afin de valider votre inscription.

+ Adhésion annuelle aux Amandiers à prix libre

La journée commence ~ à 9h et se termine à 17h30.

Repas partagé, auberge espagnole pour le week-end

Possibilité d’hébergement

Lieu : Les Amandiers, 1 impasse du cordonnier. 76590 Saint Crespin.

En voiture : 40 min de Rouen / 20 min de Dieppe

En train : Paris Saint Lazare (2h)/ Rouen rive droite (40 min) – Arrêt Auffay ou Longueville sur scie

Yaël Catherinet : https://www.yaelchandesarbres.com

les.amandiers@hotmail.com +33 7 67 07 45 04

dernière mise à jour : 2021-05-20 par