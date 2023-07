Repas de chasse Le Fel, 23 juillet 2023, Le Fel.

Le Fel,Aveyron

Sanglier à la broche : melon, jambon, sanglier aligot, fromages fermiers, dessert. Inscriptions avant le 15 juillet..

2023-07-23 fin : 2023-07-23 . 18 EUR.

Le Fel 12140 Aveyron Occitanie



Wild boar on the spit: melon, ham, wild boar aligot, farmhouse cheeses, dessert. Registration by July 15.

Jabalí al asador: melón, jamón, aligot de jabalí, quesos de granja, postre. Inscripción antes del 15 de julio.

Wildschwein am Spieß: Melone, Schinken, Aligot-Wildschwein, Käse vom Bauernhof, Dessert. Anmeldungen vor dem 15. Juli.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT Terres d’Aveyron