Le Favril Salle Polyvalente - Le Favril Le Favril Le Favril : Salon des artistes de l’Amitié les 1er et 2 mai 2021 Salle Polyvalente – Le Favril Le Favril Catégorie d’évènement: Le Favril

Le Favril : Salon des artistes de l’Amitié les 1er et 2 mai 2021 Salle Polyvalente – Le Favril, 1 mai 2021-1 mai 2021, Le Favril. Le Favril : Salon des artistes de l’Amitié les 1er et 2 mai 2021

du samedi 1 mai au dimanche 2 mai à Salle Polyvalente – Le Favril

### La _**municipalité du Favril**_, l’association « _**Culture et Patrimoine du Favril**_ » et « _**l’Amitié Beauce, Perche et Thymerais »**_ organisent l’exposition de 11 artistes : sculpteurs, peintres, mosaïste et photographes. Seront présentées des oeuvres des artistes suivants : [Ybah](https://www.ybah-sculpteur.com/), sculpture

Annie Laisney, peinture

Jean-Marc Lay, poterie

[Iule Amado-Fischgrund](https://brikezolces.jimdofree.com/), mosaïque

[Marie-José Malargé](https://mariejosemalarge.com/), peinture

Elena Cholet, peinture

[Didier Leplat](http://didier-leplat-photo.com/), photographie

[Daniel-Henri Feuillade](http://www.danielhenrifeuilladephoto.com/), photographie

[Françoise Horny](http://assombreetlumiere.free.fr/index.php?p=artiste&g=33&id=2), gravure

[Jean-Pierre Champdavoine](http://www.champdavoine.net/), peinture ### Les 1er et 2 mai 2021 de 10h à 18h

Entrée libre

Exposition de 11 artistes : sculpteurs, peintres, mosaïste et photographes. Salle Polyvalente – Le Favril 37 route de la mairie 28190 Le Favril Le Favril

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-01T10:00:00 2021-05-01T18:00:00;2021-05-02T10:00:00 2021-05-02T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Le Favril Autres Lieu Salle Polyvalente - Le Favril Adresse 37 route de la mairie 28190 Le Favril Ville Le Favril