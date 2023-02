LE FAUTEUIL A LA FOLIE THEATRE, 10 février 2023, PARIS.

Un sémillant narrateur, d'élégants comédiens et quelques notes délicates au service d'une histoire entièrement improvisée. Prenez un narrateur et asseyez-le sur un fauteuil cosy. Ajoutez-y de fringants comédiens-improvisateurs et saupoudrez d'une délicieuse mélodie. Enfin, laissez-vous surprendre par cet univers insolite, débordant de personnages facétieux, touchants, polissons, le temps d'une histoire unique et inédite. Distribution : De Smoking sofa Mise en scène : Smoking Sofa Avec : Jonathan Chaboissier, Muriel Ekovich, Cécile Sablou, Meng Wang

A LA FOLIE THEATRE PARIS 6 RUE DE LA FOLIE MÉRICOURT 75011

