Visite des chais des caves de Rauzan Le Faure Est Rauzan, 5 juillet 2023, Rauzan.

Rauzan,Gironde

Tous les mercredis matin à 10h30 en Juillet et Août.

Visites dans réservation et dégustation gratuite.

Magasin ouvert du lundi au samedi inclus de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.

Renseignements tel : 05.57.84.19.97.

2023-07-05 fin : 2023-07-05 . .

Le Faure Est

Rauzan 33420 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Every Wednesday morning at 10:30 am in July and August.

Visits by appointment and free tasting.

Store open Monday to Saturday inclusive, 9am to 12:30pm and 2pm to 6pm.

Information tel: 05.57.84.19.97

Todos los miércoles a las 10.30 h en julio y agosto.

Visitas concertadas y degustación gratuita.

Tienda abierta de lunes a sábado inclusive, de 9.00 a 12.30 h. y de 14.00 a 18.00 h.

Teléfono de información: 05.57.84.19.97

Jeden Mittwochmorgen um 10:30 Uhr im Juli und August.

Besuche nach Voranmeldung und kostenlose Verkostung.

Das Geschäft ist von Montag bis Samstag von 9:00 bis 12:30 Uhr und von 14:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.

Informationen unter: 05.57.84.19.97

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Castillon-Pujols