Une balade de deux heures au départ de Bastille à la découverte des artisans d’hier et d’aujourd’hui. Une balade entre passé révolutionnaire et futur souhaitable, entre histoire tumultueuse et présent durable. Paris n’est pas seulement grands monuments et boulevards remplis de chaines de magasins. Paris est aussi (et surtout) ses faubourgs, coeurs ouvriers de cette ville magnifique. Vous connaissez déjà la métropole? C’est la première fois et vous voulez explorer les arrondissements les moins connus? Vous y habitez? Ou bien vous recherchez une activité de team building pour votre équipe? Venez (re)découvrir les coins insoupçonnés et secrets! Certains quartiers comme le Faubourg Saint Antoine ne se donnent pas facilement aux passants pressés: il faut prendre le temps de rentrer dans les cours, d’emprunter les petits passages, de flâner dans les ruelles tordues et pavées et de s’émerveiller. C’est une histoire fascinante et incroyable celle du Faubourg, une histoire d’artisans et de révolutions, une histoire qui nous apprend beaucoup sur cette ville et sur nous mêmes, parisiens venus de tous les coins du monde. Une histoire que j’ai très envie de vous raconter. Place de la Bastille – angle rue Saint Antoine 3 bis place de la Bastille 75004 Paris Contact : https://panamefr.home.blog italiennedepaname@gmail.com https://www.facebook.com/italiennedepaname https://www.facebook.com/italiennedepaname https://italiennedepaname.simplybook.it#book/service/1

