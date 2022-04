LE FAUBOURG FETE SON PRINTEMPS Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Béziers Hérault Béziers Le Quartier du Faubourg fête son printemps!

À partir de 7h, un vide-grenier est organisé par le Groupement du Faubourg.

De 10h30 à 17h, la Maison de Quartier Martin Luther King et les partenaires associatifs, vous proposent des animations ouvertes à tous : ateliers créatifs, initiation à la langue des signes, lectures, jardin partagé, activités sportives, jeux…

accueilmlk@beziers.fr +33 4 67 36 82 45

Possibilité de pique-niquer sur place, vente de boissons et de gâteaux de 14h à 17h par l'AFFB.

Béziers

