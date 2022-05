Le faubourg de Châlons, une histoire de travaux Dole, 10 juillet 2022, Dole.

Le Faubourg Chalon se développe aux xviii et xix siècles. Il embrasse plusieurs monuments emblématiques de la ville dont le théâtre récemment rénové.

Voyagez au cœur du faubourg ! Entre anecdotes et récits, ce site est un bel exemple de l’évolution urbaine de la ville de Dole et des travaux de réaménagement et de restauration. Venez redécouvrir l’histoire de ces monuments.

