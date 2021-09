Canet Canet Canet, Hérault LE FASCINANT WEEK-END : OENOTOUR INTERACTIF Canet Canet Catégories d’évènement: Canet

À 10h, 13h30 et 15h30, au Domaine de la Dourbie, venez découvrir un nouveau concept de visite de vignoble ! Unique en France, cet « Oeno-Tour Interactif » vous permettra d'apprendre toutes les étapes de l'élaboration du vin bio dans un des plus beaux parcs du Languedoc. Imaginez-vous visiter un domaine viticole en associant la modernité tout au long d'une balade bucolique.

