Le fascinant week-end des vins du Couchois 2024 Place du Terreau Autun, samedi 19 octobre 2024.

La seconde édition du fascinant week-end des vins du Couchois revient à Autun. Cette initiative des vignerons des côtes du Couchois et des labellisés Vignobles et Découvertes est née d’une volonté de créer un événement festif en Grand Autunois Morvan autour de notre richesse viticole. Pour cette première édition, nous vous proposons un programme riche en découverte.

Commencez avec une journée dégustation dans l’ancien cellier des chanoines d’Autun.

Durant cette journée festive, vous découvrirez les vins et appellations des côtes du Couchois avec une dizaine de vignerons et une quarantaine de vins de notre territoire. Les vignerons seront réunis dans ce cellier datant du moyen-âge pour vous faire déguster leurs produits. La dégustation aura lieu de 10h à 18h. Il sera possible de déjeuner à proximité du lieu.

Profitez d’une pièce de théâtre réalisée par la troupe de Jacques Arnould de 15h à 16h.

Le week-end n’est pas fini, place aux soirées !

La cave de Benoit Laly vous ouvre ses portes pour une soirée ainsi que le restaurant de l’annexe. EUR.

Début : 2024-10-19 10:00:00

fin : 2024-10-19 23:30:00

Place du Terreau Cellier du chapitre

Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté welcome@autun-tourisme.com

