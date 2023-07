Jeux en bois au FAR Le FAR Albas, 22 juillet 2023, Albas.

Albas,Lot

Le FAR c’est un grand atelier partagé ouvert à tous les publics qui verra le jour.

C’est le volet culturel qui sera mis à l’honneur cet été. Nous vous préparons un programme estival bien rempli pour que vous puissiez vous approprier les lieux, tester nos machines et discuter de vos projets avec nous.

Nos évènements sont accessibles aux jeunes comme aux moins jeunes, petits et gros bras !.

2023-07-22 14:00:00 fin : 2023-07-22 . EUR.

Le FAR

Albas 46140 Lot Occitanie



The FAR is a large shared workshop open to all.

This summer, we’ll be focusing on the cultural side of things. We’re preparing a packed summer program so that you can make the premises your own, try out our machines and discuss your projects with us.

Our events are open to young and old, young and old alike!

El FAR es un gran taller compartido abierto a todos.

Este verano, la parte cultural será la protagonista. Estamos preparando un apretado programa estival para que puedas familiarizarte con el espacio, probar nuestras máquinas y debatir con nosotros tus proyectos.

Nuestros eventos están abiertos a grandes y pequeños, ¡jóvenes y mayores por igual!

Der FAR ist ein großes gemeinsames Atelier, das für alle offen ist.

Der kulturelle Aspekt wird diesen Sommer im Vordergrund stehen. Wir bereiten ein volles Sommerprogramm vor, damit Sie sich die Räumlichkeiten aneignen, unsere Maschinen testen und mit uns über Ihre Projekte sprechen können.

Unsere Veranstaltungen sind für Jung und Alt, für kleine und große Leute zugänglich!

Mise à jour le 2023-07-21 par OT CVL Vignoble