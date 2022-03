Rencontre dédicace avec Gwenaëlle ABOLIVIER au café librairie Le Temps de Vivre du Faouët Café Librairie Le Temps de Vivre Le Faouët 56320 Le Faouët Catégories d’évènement: Le Faouët

Morbihan

Rencontre dédicace avec Gwenaëlle ABOLIVIER au café librairie Le Temps de Vivre du Faouët Café Librairie Le Temps de Vivre Le Faouët 56320, 29 mars 2022 10:30, Le Faouët. Mardi 29 mars, 10h30 Sur place Entrée libre librairie.letempsdevivre@gmail.com, 0297342439 Gwenaëlle Abolivier journaliste et autrice, en rencontre et dédicace sur la commune du Faouët Morbihan, dans le cadre de l’opération Jeunes en Librairie montée par la Région Bretagne. Le Temps de Vivre a l’immense plaisir d’accueillir Gwenaëlle Abolivier, une des voix de France Inter, reporter, productrice d’émissions, écrivaine et, depuis peu, directrice artistique de la Maison Julien Gracq. Gwenaëlle Abolivier a répondu avec enthousiasme à l’invitation qui lui a été faite de participer à l’opération Jeunes en Librairie montée par la Région Bretagne pour sa première édition sur le territoire et permettre ainsi aux jeunes du collège Jean Corentin Carré du Faouët de rencontrer et de partager les connaissances d’une grande professionnelle du journalisme, d’une autrice dont la passion de l’écriture a donné naissance à de nombreuses publications. Cette rencontre aura lieu Lundi 28 mars au collège. Mardi 29 mars, de 10h30 à 12h, Gwenaëlle Abolivier viendra à la rencontre de ses lect-eurs-rices au coeur de la librairie Le Temps de Vivre du Faouët pour y dédicacer ses derniers ouvrages :

« Marche en plein ciel » Editions Le Mot et le reste

« La fiancée » aux éditions Soleil/Noctambule

« Tu m’avais dit Ouessant » aux Editions Le Mot et le reste, Prix Marine Bravo Zulu Café Librairie Le Temps de Vivre Le Faouët 56320 23 rue du soleil 56320 Le Faouët 56320 Le Faouët Morbihan mardi 29 mars – 10h30 à 12h00

Détails Heure : 10:30 - 12:00 Catégories d’évènement: Le Faouët, Morbihan Autres Lieu Café Librairie Le Temps de Vivre Le Faouët 56320 Adresse 23 rue du soleil 56320 Le Faouët Ville Le Faouët lieuville Café Librairie Le Temps de Vivre Le Faouët 56320 Le Faouët Departement Morbihan

Café Librairie Le Temps de Vivre Le Faouët 56320 Le Faouët Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-faouet/

Rencontre dédicace avec Gwenaëlle ABOLIVIER au café librairie Le Temps de Vivre du Faouët Café Librairie Le Temps de Vivre Le Faouët 56320 2022-03-29 was last modified: by Rencontre dédicace avec Gwenaëlle ABOLIVIER au café librairie Le Temps de Vivre du Faouët Café Librairie Le Temps de Vivre Le Faouët 56320 Café Librairie Le Temps de Vivre Le Faouët 56320 29 mars 2022 10:30 Café Librairie Le Temps de Vivre Le Faouët 56320 Le Faouët Le Faouët

Le Faouët Morbihan