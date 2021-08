Chênehutte-Trèves-Cunault fanum du Villiers 49350 Chênehutte les tuffeaux Chênehutte-Trèves-Cunault, Maine-et-Loire Le Fanum ou temple du Villiers fanum du Villiers 49350 Chênehutte les tuffeaux Chênehutte-Trèves-Cunault Catégories d’évènement: Chênehutte-Trèves-Cunault

Ces vestiges sont ceux d’un temple gallo-romain construit au 2e siècle. Ce sanctuaire est de plan carré et se compose d’une tour centrale appelée cella et d’une galerie périphérique. La cella est considérée comme la pièce où le dieu réside et seuls les prêtres peuvent y pénétrer. Possibilité de compléter cette visite par l’Amphithéâtre gallo-romain à Gennes. Visites libres fanum du Villiers 49350 Chênehutte les tuffeaux route de Doué 49350 chenehutte les tuffeaux Chênehutte-Trèves-Cunault Maine-et-Loire

