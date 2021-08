Pessac Château de Camponac Gironde, Pessac Le fantôme prisonnier, jeu de piste pour petits et grands Château de Camponac Pessac Catégories d’évènement: Gironde

Le fantôme prisonnier, jeu de piste pour petits et grands Château de Camponac, 18 septembre 2021, Pessac. Le fantôme prisonnier, jeu de piste pour petits et grands

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Camponac Gratuit. Livret disponible en septembre sur pessac.fr et au Kiosque culture & tourisme, à la Médiathèque Jacques Ellul, à la bibliothèque Pablo Neruda et à l’Historial Raphaël Saint-Orens. Jeu de piste en famille à partir de 8 ans. Durée : 1h.

Le fantôme de Frédéric Eschenauer, propriétaire du château au XIXe siècle, est prisonnier du domaine. Une enquête-découverte ludique au cœur d’un des sites patrimoniaux majeurs de Pessac. Château de Camponac 21, rue de Camponac 33600 Pessac Pessac Arago-La Chataigneraie Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

