Le Fantôme de la liberté comédie dramatique de Luis Buñuel (1974) Club des cinéphiles de la Poste et d'Orange Paris

Club des cinéphiles de la Poste et d’Orange, le mercredi 16 février à 18:30

**Synopsis** Film à sketches insolites et farfelus ponctués par des scènes de repression où l’on entend le cri « A bas la liberté ». Lors de l’invasion de Tolède par les forces napoléniennes, un capitaine de dragons français baise la statue d’une femme agenouillée et est frappé d’un coup de poing par une autre statue, celle d’un chevalier. Un homme suspect dans un parc, remet à une fillette des cartes postales qui sont censées être des images pornographiques alors qu’elle ne représentent que des monuments célèbres de Paris. [https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=3973.html](https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=3973.html)

Tarifs : 4 euros (étudiants) ; 5 euros (résidents du 14è) ; 6 euros (extérieurs)

Club des cinéphiles de la Poste et d’Orange Club des cinéphiles de la Poste et d’Orange 216 boulevard Raspail 75014 Paris Quartier du Montparnasse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-16T18:30:00 2022-02-16T20:30:00

