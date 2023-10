Cet évènement est passé Carte blanche à GWENDOLINE ABSALON à Saint Denis de la Réunion (974) LE FANAL – CITÉ DES ARTS Saint-Denis Catégorie d’Évènement: Saint-Denis Carte blanche à GWENDOLINE ABSALON à Saint Denis de la Réunion (974) LE FANAL – CITÉ DES ARTS Saint-Denis, 5 décembre 2020, Saint-Denis. Carte blanche à GWENDOLINE ABSALON à Saint Denis de la Réunion (974) Samedi 5 décembre 2020, 18h00 LE FANAL – CITÉ DES ARTS TARIF SUR PLACE : 15€ TARIF EN PRÉVENTE : 12€ TARIF RÉDUIT [1] : 10€ TARIF ADHÉRENT [2] ET GROUPE [3] : 8€ Présentation par Gwendoline ABSALON : « Wopé ! Imaginez qu’on me donne carte blanche : je pourrais chanter ce que je voudrais, inviter qui je voudrais, le rêve ! Oté, c’est ce qui m’arrivera samedi 5 décembre au Fanal (La Cité des Arts) ! Je vous invite à une soirée autour de Dig Dig et Vangasay, mes deux albums, avec de magnifiques invités entre tradition et modernité : Aurus Music Marie Lanfroy (Saodaj), Hervé Celcal pianiste, Wizdom, Gramoun SELLO Officiel, Fabrice Legros, Marie-Claude Lambert (VOTIA), le tout accompagné de mes musiciens :

– Hervé Celcal (piano/chœurs),

– Rija Randrianivosoa (guitare/chœurs)

– Vincent Philéas (percussions/chœurs). Pour prendre vos places? bit.ly/fanalbilletGwen. ———————————————————————————————- Gwendoline Absalon, vous la connaissez ? « Dig Dig », son premier album, l’a révélée comme une des figures montantes de la scène réunionnaise, mais on la suivait depuis ses débuts dans le jazz… Pour son 2ème album, Gwendoline a trouvé l’inspiration dans un fruit bien particulier, le vangasay. Ce sera le titre de cet opus sorti le 27 mars ! Le vangasay soigne la grippe qui symbolise le besoin primordial du corps de faire une pause sur sa vie et prendre le temps de se remettre en question… À travers les titres de ce nouvel album, elle chante l’idée de construire sa propre identité tout en respectant son histoire ancestrale. Sa musique est faite de liens tissés entre La Réunion et le reste du monde. Elle ne ressemble à nulle autre. À la faveur d’une carte blanche, Gwendoline nous invite à une soirée rassembleuse pour revivre « Dig Dig » avec des invités qui partageront aussi leurs chansons avec elle. Ensuite, immersion dans « Vangasay » dont Gwendoline a confié la réalisation au talentueux pianiste de jazz Hervé Celcal, fin connaisseur des musiques du monde, qui a aussi été directeur musical d’artistes comme Kalash ou Admiral T. Alors prêts pour une soirée de découvertes, bienfaisante pour le corps et l’âme à l’instar du Vangasay ! ❀ Evénement en partenariat avec Ting Bang, Moka, FNAC Réunion et RTL Réunion

❀ Concert au Fanal en configuration assise

❀ L’album Vangasay est disponible en physique partout et pour le télécharger ➤ https://gwenvanga.lnk.to/Q4m2q – Un concert annoncé sur l’Agenda de Madagascar-musiques.net – LE FANAL – CITÉ DES ARTS 23, RUE LÉOPOLD RAMBAUD 974 SAINT-DENIS Saint-Denis 97490 Champ Fleuri La Réunion [{« type »: « link », « value »: « http://bit.ly/fanalbilletGwen »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/1233813783671792/ »}] [{« link »: « http://bit.ly/fanalbilletGwen »}, {« link »: « https://gwenvanga.lnk.to/Q4m2q »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

