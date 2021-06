Guise Le Familistère de Guise Aisne, Guise Le Familistère joue les prolongations Le Familistère de Guise Guise Catégories d’évènement: Aisne

Le Familistère de Guise joue les prolongations ———————————————- ### Profitez du Palais social jusque 20h30. Découverte libre des espaces museographiques et rencontres impromptues. ### VISITES EXPRESS Pour l’occasion, rencontrez nos médiateurs et découvrez l’envers Familistère en parcourant ses caves ou encore, en poussant la porte d’un appartement de 1867. ### GRATUIT DE 18H00 À 20H30, RÉSERVATION EN LIGNE FORTEMENT CONSEILLÉE

Jauge limitée à 250 personnes.

