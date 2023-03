Soirée cinéma et observation du ciel Le familial Saint-Lunaire Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Soirée cinéma et observation du ciel Boulevard de la Plage Le familial, 26 avril 2023, Saint-Lunaire

2023-04-26 20:30:00 – 2023-04-26

Le familial Boulevard de la Plage

Saint-Lunaire

Ille-et-Vilaine . Animation proposée par le Musée Manoli en partenariat avec le cinéma Le Familial de Saint-Lunaire. Projection du film « Dans les yeux de Thomas Pesquet et autres aventures spatiales » suivie d’une observation du ciel avec l’Association d’Astronomie de St Lunaire. Raconté par Marion Cotillard, ce film retrace 6 mois de mission de Thomas Pesquet en 2016, à 400 km d’altitude, depuis la préparation à Houston jusqu’aux sorties extravéhiculaires dans le vide spatial. Embarquez avec l’astronaute français pour un fabuleux voyage dans la station spatiale internationale à travers des images exceptionnelles qui révèlent la beauté et la fragilité de notre planète Terre vue depuis l’espace. En complément du film, 5 courts-métrages :

– Johnny Express de Woo Kyungmin (5’20)

– Voyage dans la lune de Georges Méliès (12’46)

– Dans les yeux de Thomas Pesquet de Jürgen Hansen et Pierre-Emmanuel Le Goff (25’54)

– Le Goût framboise de David Noblet (17’06)

– Gagarine de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh (15’30)

+33 2 99 46 07 11

