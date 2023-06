La Novia au Fait-Tout avec Jacques Puech et Maud Herrera Le Fait-Tout Montreuil, 8 juillet 2023, Montreuil.

La Novia au Fait-Tout avec Jacques Puech et Maud Herrera Samedi 8 juillet, 15h00 Le Fait-Tout Entrée libre

Pour cette fin de saison, les Instants Chavirés présentent un ensemble d’événements autour du collectif de musicien·ne·s LA NÒVIA.

Durant trois jours, les 6, 7 et 8 juillet 2023, le collectif investit la ville de Montreuil pour un parcours artistique ponctué de concerts, performances, projections, rencontres et même d’un bal !

LA NÒVIA est un collectif basé en Haute-Loire qui réunit des musicien·ne·s professionnel·le·s résidant sur un large territoire – Auvergne, Rhône-Alpes, Béarn, Cévennes, Hautes-Alpes, Alsace. Ce collectif est un lieu de réflexion et d’expérimentation autour des musiques traditionnelles et expérimentales. La pluralité de ses acteur·trice·s – musicien·ne·s, graphistes, enseignant·e·s en école d’art ou en écoles de musique – crée une dynamique et une cohérence esthétique forte.

Les musicien·ne·s et artistes du collectif – qui invitent également la violoniste Maud Herrera – se produiront dans 6 lieux, sous des formes différentes au cours de ce week-end à Montreuil.

Avec :

La Trève, Faune, Toad, Violoneuses, Jacques Puech, Guilhem Lacroux, Yann Gourdon, Gwendal Le Goff, Grégoire Orio, Perrine Bourel, Mana Serrano, Pierre-Vincent Fortunier, Maud Herrera, Le Soleil ni même la lune.

Un programme conçu en étroite collaboration avec Élodie Ortega.

https://www.la-novia.fr

https://la-novia.bandcamp.com/

Le parcours de La Nòvia à Montreuil, en résumé :

– Jeudi 6 juillet : 1 soirée de concert et cinéma performatif au Théâtre Berthelot – Jean Guerrin

– Vendredi 7 juillet : 1 soirée de concerts aux Instants Chavirés

Samedi 8 juillet :

– 1 après-midi de rencontres et de performances dans des lieux associatifs du haut Montreuil : Le Fait Tout, Le Studio Boissière et La Ruffinerie (6 concerts en accès libre)

– 1 soirée Bal de La Nòvia à l’Ancienne Brasserie Bouchoule (espace d’exposition des Instants Chavirés / accès libre).

/ / Programme du samedi 8 juillet 2023 en après-midi / /

Cet après-midi est consacré à des formes solo et duo de certain·e·s membres du collectif La Nòvia.

À 15h et 16h30, 3 x 2 concerts auront lieu simultanément dans les espaces de nos lieux partenaires du Haut Montreuil : La Ruffinerie, Le Studio Boissière et le Fait Tout.

Les performances seront précédées d’une présentation et suivies d’une rencontre et échanges entre le public et les artistes.

Au programme : techniques étendues de la cornemuse, guitare électrique, vielle à roue, violon…

Concerts et performances en accès libre

>

Au Fait Tout

166 rue Édouard Branly, 93100 Montreuil.

(Bus 102 et 301 – arrêt Salvador Allende)

http://lefait-toutboissiere.fr/

07 83 74 92 59

>

15h00

JACQUES PUECH

Jacques débute à l’âge de 7 ans l’apprentissage de la cabrette, inscrite dans le paysage musical du sud du Cantal dans lequel il grandit. Au contact des musiques de tradition orale d’un côté et des musiques expérimentales de l’autre, il emmène la cabrette dans les eaux vives de la variation tout en développant un style proche de l’animalité première du son de cette cornemuse.

À 26 ans il choisit de vivre de sa musique et se forme notamment à l’enseignement artistique au CEFEDEM ARA. En parallèle, il développe sa pratique du chant en s’appuyant sur les styles des musiques traditionnelles du Massif Central et c’est comme membre du collectif La Nòvia qu’il s’ouvre à de nouvelles expériences sonores et qu’il affine ses choix musicaux. Fort de son expérience militante dans l’association d’éducation populaire Les Brayauds-CDMDT63, il revêt les habits du collecteur, allant à la rencontre des habitants du Massif Central dans le cadre de son activité à l’AMTA.

>

16h30

MAUD HERRERA

TAL COAL

Concert solo pour alto et voix

Chansons folk / alto indépendant

Le projet « Tal Coal » (prononcé « t.a.l kɔ.a.l ») a commencé à germer en 2018 lorsque Maud Herrera a mis en musique le poème d’Audre Lorde, Coal.

Depuis, l’enjeu de ce solo a été de tisser une musique contemporaine, improvisée et méditée, instrumentale et chantée.

Partir de l’écoute du phénomène sonore, s’y plonger, autant dans les textures de l’alto que dans le son numérisé du magnétophone à bandes des collectages de chant ou de violon du Haut – Agenais, entre autres.

Le travail du solo est loin d’être solitaire : sont convoquées différentes mémoires musicales comme par exemple des chants de noces collectés par Pèire Boissière, des chants de traite du Vénézuela, mais aussi involontairement des évocations de la voix de Nico du Velvet Underground, des suites de Bach pour violoncelle ou de la musique d’Eleni Karaindrou pour le film « Ulysse’s gaze » de Theos Angelopoulos.

A travers une écriture musicale orale, sans partition, faite aussi de protocoles d’improvisations à partir de fragments (par exemple d’une polyphonie de Guillaume Dufay ou d’une prière judéo-alsacienne) de motifs répétitifs ou de modes, Tal Coal tente de dessiner, comme dit la philosophe Vinciane Despret, un « territoire chanté » : fait de ruines vivantes, de bribes, de mélodies et de reliefs, pour expérimenter peut-être d’autres temporalités que celle linéaire de notre culture. Tal Coal est une œuvre ouverte, évolutive.

>

Dans le cadre de l’Été Culturel 2023.

Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture, de l’ONDA, de la Maison de la Musique Contemporaine, de la SACEM et de la Ville de Montreuil.

En partenariat avec le Collectif La Nòvia, le Théâtre Berthelot, le Fait Tout, le Studio Boissière et la Ruffinerie.

© Guillaume Constantin