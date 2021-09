Lormont Médiathèque du Bois fleuri Gironde, Lormont Le faire soi-même Médiathèque du Bois fleuri Lormont Catégories d’évènement: Gironde

Lormont

Le faire soi-même Médiathèque du Bois fleuri, 23 octobre 2021, Lormont. Le faire soi-même

Médiathèque du Bois fleuri, le samedi 23 octobre à 10:00

Animé par Lullubies, cet atelier propose aux participants de transformer, créer, plier, découper, colorier, peindre, coudre, tricoter avec tissus, papier, carton, laine… Pour tous ceux qui apprécient les activités manuelles dans le partage et la convivialité. [lullubies.com/atelierscreatifs](https://lullubies.com/atelierscreatifs/) [↓ Programme annuel des ateliers](https://bit.ly/AteliersBF2021)

Gratuit sur inscription.Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

Atelier créatif animé par Lullubies. Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne, 33310 Lormont Lormont Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T10:00:00 2021-10-23T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lormont Autres Lieu Médiathèque du Bois fleuri Adresse rue Lavergne, 33310 Lormont Ville Lormont lieuville Médiathèque du Bois fleuri Lormont