La Ferté-Milon Aisne La Ferté-Milon Cette exposition est consacrée aux relations entre les deux Jean, apparentés et amis, maîtresses plumes de notre littérature classique et compagnons d'Académie, restés toujours proches tant de leur vivant qu'à travers trois siècles de gloire commune. Une histoire d'amitié et de proximité régionale, mais aussi de vers si populaires, où notre enfance retrouve avec émotion les sages conseils exprimés par la fourmi, le renard, la belette ou le loup, devenus porte-paroles de La Fontaine. Tout un programme, pour tous les âges ! Cette exposition est présentée par l'Association Jean Racine et son terroir. Entrée libre.

