Le fabuleux voyage des fruits et des graines Parc naturel de la Prairie du Puiseaux et du Vernisson à Villemandeur Villemandeur Catégorie d’évènement: Villemandeur

Le fabuleux voyage des fruits et des graines Parc naturel de la Prairie du Puiseaux et du Vernisson à Villemandeur, 1 octobre 2022, Villemandeur. Le fabuleux voyage des fruits et des graines

Parc naturel de la Prairie du Puiseaux et du Vernisson à Villemandeur , le samedi 1 octobre à 14:30

Les plantes ne sont pas mobiles mais leurs fruits, qui contiennent les graines, voyagent. Pourquoi ? Comment ? Grâce à quels moyens de transport ? C’est ce que vous découvrirez à travers quelques exemples lors de cette balade nature. Lieu de RDV : Parking côté Villemandeur à l’entrée du Parc – 45700 Villemandeur Tout public, réservation obligatoire Durée d’environ 2H

Voir www.loiret-nature-environnement.org

Le fabuleux voyage des fruits et des graines Parc naturel de la Prairie du Puiseaux et du Vernisson à Villemandeur Villemandeur Villemandeur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-01T14:30:00 2022-10-01T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Villemandeur Autres Lieu Parc naturel de la Prairie du Puiseaux et du Vernisson à Villemandeur Adresse Villemandeur Ville Villemandeur lieuville Parc naturel de la Prairie du Puiseaux et du Vernisson à Villemandeur Villemandeur

Parc naturel de la Prairie du Puiseaux et du Vernisson à Villemandeur Villemandeur https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villemandeur/

Le fabuleux voyage des fruits et des graines Parc naturel de la Prairie du Puiseaux et du Vernisson à Villemandeur 2022-10-01 was last modified: by Le fabuleux voyage des fruits et des graines Parc naturel de la Prairie du Puiseaux et du Vernisson à Villemandeur Parc naturel de la Prairie du Puiseaux et du Vernisson à Villemandeur 1 octobre 2022 Parc naturel de la Prairie du Puiseaux et du Vernisson à Villemandeur Villemandeur Villemandeur

Villemandeur