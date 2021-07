Blagnac Blagnac Blagnac, Haute-Garonne LE FABULEUX VOYAGE DE VICENZO VELIVOLO (MUSEE AEROSCOPIA) Blagnac Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Blagnac Haute-Garonne Blagnac Lisa est mécanicienne. Avec son ami Vicenzo Velivolo elle invente des vélos. Ensemble, ils ont un rêve :

créer un avion. Comment vont-ils s’y prendre ? Vont-ils y arriver ? Un voyage initiatique à travers l’histoire de

l’aéronautique. Un conte scientifique aéronautique qui vous transporte à la rencontre d’Icare, de Clément Ader,

du Concorde et aborde avec poésie quelques principes scientifiques fondamentaux du vol. Animé par Les Petits Grains de sel

Jeune public dès 7 ans

De nombreuses activités et animations sont proposées tout au long des vacances d'été pour les aviateurs en herbe ! mais également pour toute la famille ! +33 5 34 39 42 00 http://www.musee-aeroscopia.fr/

Détails Catégories d’évènement: Blagnac, Haute-Garonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Blagnac Adresse MUSEE AEROSCOPIA Allée André Turcat Ville Blagnac lieuville 43.65717#1.36233