« Le fabuleux voyage de Pantagruel »

Parc de la Perraudière, le dimanche 6 juin à 17:00

Comme une gourmandise le texte de Rabelais entendu dans la langue originale révèle toute sa vivacité et sa gaîté libératrice.

Ce périple de Pantagruel avec Bernard Pico devient un voyage à travers l’une des plus belles langues de la littérature française.

En toute complicité, François Cornu, joue, en contrepoint, quelques-unes des si délicates improvisations ainsi que des danses extraites de la Suite française de Poulenc.

Rabelais, Poulenc, tous deux, au Jardin de la France, sont au croisement de l’art savant et de la culture populaire…

« Le public, enflammé par ce fabuleux voyage en Rabelaisie, fond de plaisir à l’écoute de ces textes… jeune de bientôt 500 ans! » La Nouvelle République

Tarifs entrée de 14€ à 5€

Une traversée du « Quart Livre » tracée par le comédien B. Pico et le pianiste F. Cornu, embarquant le public dans les aventures du Géant et de ses compagnons en quête de l’Oracle et la Dive bouteille.

Parc de la Perraudière Rue de la Petite Perraudière 37540 Saint-Cyr-sur-Loire Saint-Cyr-sur-Loire Indre-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-06T17:00:00 2021-06-06T19:00:00