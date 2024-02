Le fabuleux voyage de l’alphabet Rouziers-de-Touraine, vendredi 16 février 2024.

Le fabuleux voyage de l’alphabet Rouziers-de-Touraine Indre-et-Loire

L’écriture a plus de 5 mille ans, le premier alphabet en affiche environ un millier de moins. Né sur les bords du Nil et dans le Sinaï, avant de conquérir le Levant, il a nourri l’Antiquité. Grecs, Étrusques et Romains se sont passé le témoin pour que ses déclinaisons parviennent jusqu’à nos écoles.

COMPAGNIE L’ÉCHAPPÉE BELLE

SORTIE DE RÉSIDENCE Une sortie de résidence se présente comme une étape de travail ou la présentation du projet presque abouti. Les sorties de résidence sont des temps d’échanges entre les artistes et les spectateurs au sein du processus de création artistique. EUR.

Rue du 8 Mai

Rouziers-de-Touraine 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Début : 2024-02-16 15:00:00

fin : 2024-02-16



