LE FABULEUX MARIAGE D’ADÈLE ET PAUL Grenier théâtre Toulouse, samedi 23 mars 2024.

LE FABULEUX MARIAGE D’ADÈLE ET PAUL Grenier théâtre Toulouse Samedi 23 mars, 20h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-23 20:30

Fin : 2024-03-23 22:00

Comédie et création collective présentée par une troupe de l’Atelier de La Compagnie A !

Mise en scène de Pierrot Corpel et Anthony Carter Samedi 23 mars, 20h30 1

https://www.greniertheatre.org/pieces/le-fabuleux-mariage-dadele-et-paul/

Comédie et création collective présentée par une troupe de l’Atelier de La Compagnie A !

Mise en scène de Pierrot Corpel et Anthony Carter

Le mariage est un jour de fête où se retrouve mêlés le temps d’une soirée, les membres de deux familles avec leurs lots de secrets. Une fois passée la cérémonie, voici le temps venu du vin d’honneur, des discours et de la soirée où parfois rien ne se passe comme prévu.

Si cette journée est le moment où l’amour doit être célébré, elle est aussi à l’image de la vie et des épreuves que vont devoir affronter les futurs mariés durant toute leur histoire…

Le mariage n’est-il pas d’affronter à deux des problèmes qu’on n’aurait jamais eu tout seul ?

Distribution : Marlène Torres, Sabrina Bettaglio, Sandrine Rousseau, Isabelle Latgé, Alexandra Campari, Anne Monie, Yannick Buissière, Samuel Fauré, Thierry Orillac, Philippe Riquet, Michel Roquelaine et Thierry Diaz

Grenier théâtre 14 impasse de Gramont 31200 Toulouse Jolimont / Soupetard / Roseraie / Gloire / Gramont / Amouroux Toulouse 31200 Haute-Garonne