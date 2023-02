LE FABULEUX FABLIER DE JEAN-FRANCOIS ZYGEL AUDITORIUM DU MUSEE, 2 mars 2023, GRENOBLE.

LE FABULEUX FABLIER DE JEAN-FRANCOIS ZYGEL AUDITORIUM DU MUSEE. Un spectacle à la date du 2023-03-02 à 19:30 (2023-03-02 au ). Tarif : 27.1 à 27.1 euros.

Jean-François Zygel piano et improvisationJean-François Zygel déploie toute sa virtuosité en l’honneur de Jean de La Fontaine ! Le célèbre pianiste improvisateur met en musique les allégories animalières des fables de La Fontaine dans des compositions instantanées, au gré de sa fantaisie et de son inspiration. Sur l’arbre à fables, les petites histoires attendent sagement d’être choisies… Mais laquelle sera lue et imaginée en musique ? Quelle mélodie pour le corbeau, quels accords pour la cigale, quels rythmes pour le Rat des villes ou pour le Rat des champs ? Une transfiguration à laquelle les spectateurs participent en s’emparant des paroles du poète, prenant ainsi pleinement part au spectacle, des plus jeunes aux plus grands. Un fablier en musique interactif, original et inédit.Dans le cadre du cycle « Jouer les mots », avec les Amis du musée et la Bibliothèque municipale de Grenoble Jean-François Zygel Jean-François Zygel

AUDITORIUM DU MUSEE GRENOBLE 5, place de Lavalette Isere

