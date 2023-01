Le fabuleux destin du saumon atlantique Plounévez-Moëdec Plounévez-Moëdec Plounévez-Moëdec Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

2023-12-17 10:00:00 – 2023-12-17 12:00:00

Côtes-d’Armor Plounévez-Moëdec Les pêcheurs de l’AAPPMA du Léguer vous invitent à découvrir la reproduction des saumons de cette rivière sauvage. Vous comprendrez le cycle de vie de ce poisson qui commence et se termine sur la rivière, après un extraordinaire voyage au pôle nord. La première partie, en salle, vous présentera tous les détails grâce à différents supports vidéos, exposition…. En fonction des conditions météo et des niveaux d’eau, une visite sur les sites de reproduction (frayères) complétera la sortie. Sur inscription obligatoire. +33 2 96 05 60 70 salle du conseil de la mairie Le bourg Plounévez-Moëdec

