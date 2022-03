Le fabuleux destin de Raphaël le magicien Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône 8.95 8.95 Un grenier dans lequel se trouve un étrange coffre…

Que se passerait-il si quelqu’un venait à l’ouvrir…?

Raphaël, le héros de cette aventure va s’y plonger…Car une fois ouvert, ce coffre dévoilera au public ses secrets et ses pouvoirs immenses…



Au programme : Magie, contes, rêves, musique, fantaisie en tout genre…

Le tout réuni pour que le jeune spectateur vive un moment merveilleux…



Ecriture et mise en scène : Michel Divol

